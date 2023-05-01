Sergio Oliveira: 'Sonuna kadar savaşacağım'

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu mücadeleden yaptığı hatayla gole sebebiyet veren Sergio Oliveira kendisine ait sosyal medya hesabından taraftarlara seslendi.



Karşılaşmanın 58. dakikasında Muslera'nın pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Sergio Oliveira, Amir Hadziahmetovic'in baskısı sonrasında topu kaybetti.



Kaleciyle karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in vuruşunda direğe de çarpan top filelere gitti.



TARAFTARLARA MESAJ



Mücadelenin 62. dakikasında yerini Midtsjo'ye bırakan Sergio Oliveira, sosyal medya hesabından taraftarlara bir mesaj gönderdi.



Portekizli yıldız kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Dün benim ve hepimiz için zor bir gündü. Ben profesyonel bir savaşçıyım. Asla vazgeçmem. Ama en iyi durumda olmadığım zamanları da anlayacak kadar mütevazıyım. Taraftarları hayal kırıklığına uğratmış olabilirim, ancak sonuna kadar savaşacağım. Bu kulüp için kalbimi ve ruhumu vermeye devam edeceğim. Kulübümü, takım arkadaşlarımı ve tüm taraftarları seviyorum. Ben bir aslanım ve sonuna kadar da aslan olarak devam edeceğim. Hadi dövüşelim!"





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ