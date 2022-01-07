Sergio Agüero'ya elçilik teklifi

Manchester City'nin, kalbindeki sorun nedeniyle futbola veda etmek zorunda kalan Sergio Agüero'ya elçilik teklif etmeyi düşündüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Sergio Agüero'ya elçilik teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 15:45
Barcelona'da kalbinde yaşadığı problemin ardından önce yeşil sahalardan uzak kalan, ardından da futbola veda eden Serigo Agüero için sürpriz bir haber gündeme geldi.

The Sun'da yer alan habere göre; Manchester City'nin, 9 yıl boyunca kulübün formasını giyen Agüero'ya kulüp elçisi olarak görev vermek istediği ve teklif yapacağı belirtildi.

Medyada çıkan haberde, Agüero'nun, Manchester City'de kazandığı 5 şampiyonluk ve kulüp tarihindeki en golcü futbolcu olması da vurgulandı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.