Sergio Agüero'ya elçilik teklifi

Barcelona'da kalbinde yaşadığı problemin ardından önce yeşil sahalardan uzak kalan, ardından da futbola veda eden Serigo Agüero için sürpriz bir haber gündeme geldi.



The Sun'da yer alan habere göre; Manchester City'nin, 9 yıl boyunca kulübün formasını giyen Agüero'ya kulüp elçisi olarak görev vermek istediği ve teklif yapacağı belirtildi.



Medyada çıkan haberde, Agüero'nun, Manchester City'de kazandığı 5 şampiyonluk ve kulüp tarihindeki en golcü futbolcu olması da vurgulandı.





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