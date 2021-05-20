Sergio Agüero'dan Barça için büyük fedakarlık

33 yaşındaki Luis Suarez'i "yaşlı" gerekçesiyle elden çıkartan Barcelona, 33 yaşındaki Sergio Agüero'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



Luis Suarez'in Atletico Madrid'i bu hafta Valladolid'i yenerse şampiyon olacak ve Suarez, o Atletico'ya 20 golle katkı yaptı💔 pic.twitter.com/NqeWacKVwl



— Sporx (@sporx) May 18, 2021

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan ve kulüpten ayrılacağı duyurulan Sergio Agüero, Barcelona ile el sıkıştı.AS gazetesinde yer alan habere göre; Agüero'nun yakın arkadaşı Lionel Messi ile birlikte oynamak için Barcelona'dan gelen teklife 'Evet' cevabını verdi. Agüero'nun Manchester City'den aldığı maaşın %58.3 daha azı anlamına gelen 5 milyon euro'luk maaş teklifini de kabul etti.Manchester City'den net 12 milyon euro maaş alan Agüero, Katalan kulübünün formasını giyerek kişisel bir hedefini de gerçekleştireceği vurgulandı.Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 18 maçta yalnızca 682 dakika süre alan Agüero, toplam 4 gol atıp 1 asist yaptı.Daha önce İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Agüero, Manchester City kariyerinde oynadığı 388 maçta 258 gol atıp 74 asist yaptı.