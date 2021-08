'Sergio Agüero, Barcelona'dan ayrılmak istiyor'

Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılmasına futbolculardan tepkiler gelmeye başladı.👀



Memphis Depay👇 https://t.co/ZkflSOepHF



— Sporx (@sporx) August 6, 2021

Barcelona'da Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalanamamasının ardından sular durulmuyor. Katalan ekibinin yeni transferlerinden Memphis Depay, Messi'nin ayrılmasına sosyal medya hesabından tepki verirken, Sergi Agüero'nun ise ayrılmak istediği öne sürüldü.Manchester City'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya imza atan Sergio Agüero'nun Arjantin Milli Takımı'nda beraber oynadıkları Messi'nin vedasına sinirlendiği iddia edildi. İspanyol kaynaklar, Agüero'nun ayrılmak için harekete geçtiğini duyurdu. Farklı İspanyol kaynakları ise şimdilik böyle bir durumun olmadığını ama olabileceğini belirtti.Katalan basınından beteve'nin haberinde; "Lionel Messi ile oynama sözü verilen Sergio Agüero, vatandaşının vedasının ardından Barcelona'dan ayrılmak istiyor. Sergio Agüero, avukatlarına sözleşme maddelerini gözden geçirmeleri için talimat verdi, çıkış aranıyor." ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Gerard Pique, Lionel Messi'nin vedasıyla ilgili olarak "Sen gidiyorsun ya, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bir gün döneceksin biliyorum. Gittiğin yerlerde kazanmaya devam et. Seni seviyorum Leo ve seni özleyeceğim." açıklamasını yaptı.Antoine Griezmann ise paylaşımında "Barcelona'ya yaptığın her şey için teşekkür ederiz. Bu bir veda değil, görüşeceğiz. Lionel Messi'nin kim olduğunu çok az insan biliyor. Her şeyde benim rol modelim oldu. Nereye gidersen git, sana ve ailene iyi şanslar." ifadelerini kullandı.