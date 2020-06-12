Sergen Yalçın'ın kaleci kararı

Antalyaspor maçıyla lige kaldığı yerden devam edecek olan Beşiktaş'ta, yönetim ve teknik heyet dün bir araya geldi. Takımın son durumu hakkında görüş alış verişinde bulunurken yönetim, kalan haftalarda gençlere daha fazla şans verilmesi konusundaki temennilerini dile getirdi.



Bu konuda gelir gelmez alt yapıyla temasa geçen ve gençleri mercek altına alan Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da önce üç puanı garanti altına alıp sonra kalan dakikalarda gençlere şans vereceği bildirildi. Bununla birlikte ilk 11'de de gençler yer alacak.



Antalyaspor maçında kalede Ersin Destanoğlu, forvette ise Güven'i oynatarak radikal bir değişiklikle lige yeniden başlayacak olan Sergen Yalçın'ın gençlerin doğru zamanda oynayarak kazanılabileceğini söylediği vurgulandı.



Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de maç günü tesislere gelerek takımla özel bir görüşme yapacağı bildirildi. 8 haftalık lig serüveni öncesinde takıma şans dileyecek olan siyah - beyazlı kulübün başkanı, maddi ve manevi olarak yaşanan bu zor günlerin hep birlikte fedakârlık yapılarak aşılacağını oyuncularına bir kez daha aktaracak.



Beşiktaş'ın hala Şampiyonlar Ligi şansı olduğunu da hatırlatacak olan Başkan Çebi, takımdan özellikle bu hedefe odaklanmasını isteyecek.



