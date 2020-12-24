Sergen Yalçın isyan etti: "Tertemiz gol! Niye vermiyorsunuz?"

Beşiktaş'ın 23. dakikada iptal edilen golü sonrası Sergen Yalçın, dördüncü hakeme itirazda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın isyan etti: 'Tertemiz gol! Niye vermiyorsunuz?'
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24 Aralık 2020 19:34
MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Eryaman'da oynanan mücadelenin 23. dakikasında siyah beyazlılar, gol buldu ancak faul kararıyla bu gol iptal edildi.

Bernard Mensah'ın ortasına yükselen Cyle Larin'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Ancak hakem Halis Özkahya, gol öncesinde Cyle Larin'in Stelios Kitsiou'ya faul yaptığını belirterek golü iptal edildi. VAR odasındaki Mete Kalkavan'ı da bekleyen Özkahya, daha sonrasında iptal kararına devam etti ve oyunun serbest vuruşla devam etmesini istedi.

Bu karara tepki gösteren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4. hakeme de itirazda bulundu. Beşiktaş'ın hocası, "Tertemiz gol! Neden vermiyorsunuz, neden VAR'a bakmıyorsunuz?" ifadeleri kullandı.



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