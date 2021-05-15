Sergen Yalçın'ın bu sezon unutulmaz sözleri

Beşiktaş'ın şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın'ın tarihe kazınan sözleri...

Abone Ol
Sergen Yalçın'ın bu sezon unutulmaz sözleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mayıs 2021 22:36
Türkiye'de sporun nabzının anbean attığı tek adres olan Sporx'in twitter hesabı üzerinden atılan ve tarihe kazınan Sergen Yalçın sözleri...









Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.