Sergen Yalçın'ın bu sezon unutulmaz sözleri

Sergen Yalçın: "Cumartesi göreceksiniz ne olacağını..."



Beşiktaş 7-0 Hatayspor pic.twitter.com/mGIPfJSs0f



— Sporx (@sporx) May 1, 2021

Sergen Yalçın: "Oyuncularım kazanmak için her şeyi yapıyor. Eksiğiz. Kenardan oyuna sokacak 5 oyuncumuz yok. 3 oyuncu var. Kaç maçtır 5 oyuncu değiştiremiyorum. Zor şartlarda mücadele veriyoruz, aslan gibi oynuyor oyuncularım, kazanıyorlar. Hepsi yürekli, karakterli oyuncular." pic.twitter.com/cfs5sXcw0U



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

Sergen Yalçın: "Kim olmazsa olmasın bizim için fark etmez artık!" pic.twitter.com/wbco2FiVS4



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

Sergen Yalçın: "Sergen hoca çok konuşuyor diyorlar, konuşmayalım mı?" pic.twitter.com/FO8T4kZ9XY



— Sporx (@sporx) April 24, 2021

Beşiktaş soyunma odası Sergen Yalçın'ın bu sözleriyle inledi; "Şampiyonluğa inanmayan varsa hemen şu anda burayı terk etsin" ⚫️https://t.co/4IFTqa8iTe



— Sporx (@sporx) April 21, 2021

Sergen Yalçın: "Liderlik niye stres yaratsın, biz hayatımız boyunca şampiyonluğa oynadık. Beşiktaş liderliğe alışkın bir camiadır." pic.twitter.com/uJ0BxJY6kb



— Sporx (@sporx) January 6, 2021

Rıdvan Dilmen: "Sergen Yalçın bana 'Bugün rahat yeneriz' dedi. 'Anlamadım' dedim. 'Rahat yeneriz' dedi. 'Nasıl' diye sordum, 'Trabzonspor'u seyrettim, böyle oynarlarsa çok rahat yeneriz' dedi." https://t.co/gsfXPbOISE pic.twitter.com/4x9tRaYcm8



— Sporx (@sporx) September 13, 2020

Sergen Yalçın: "Gençlerle oynarım ama 6. hafta 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldığımda bana ne diyeceksiniz? 'Sen gençlerle oynuyorsun, helal olsun' diyecek misiniz? Türkiye'de herkes tabelaya bakıyor." pic.twitter.com/f4QuGpFczn



— Sporx (@sporx) September 11, 2020

Türkiye'de sporun nabzının anbean attığı tek adres olan Sporx'in twitter hesabı üzerinden atılan ve tarihe kazınan Sergen Yalçın sözleri...