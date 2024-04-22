Sergen Yalçın: ''Hedefimiz ilk 10 sıra''

Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçının sonunda konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın: ''Hedefimiz ilk 10 sıra''
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21 Nisan 2024 23:24
Son güncelleme 22 Nisan 2024 01:29
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son dakikada gelen gol bizi çok mutlu etti." dedi.

Yalçın, Corendon Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ile ikinci yarıdaki oyun arasında siyah ve beyaz kadar fark olduğunu söyledi.

İlk devre çok kötü, ikinci yarı ise iyi oynadıklarını belirten Yalçın, "Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son dakikada gelen gol bizi çok mutlu etti. Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Her maç çok zor. Hatay da sıkıntılı bölge içerisindeydi. Herkes çok mücadele ediyor, savaşıyor. Antalyaspor olarak aşağı bölgeyle tamamen alakamızı kestik. Kalan 5 haftada sıralama için oynayacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda ligi ilk 10 içerisinde bitirmek Antalyaspor camiası için başarılı olacaktır." diye konuştu. 

 
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