Sergen Yalçın: ''Hedefimiz ilk 10 sıra''

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın,dedi.Yalçın, Corendon Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı ile ikinci yarıdaki oyun arasında siyah ve beyaz kadar fark olduğunu söyledi.İlk devre çok kötü, ikinci yarı ise iyi oynadıklarını belirten Yalçın,diye konuştu.