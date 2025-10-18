18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
0-017'
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
2-3
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
2-3
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
4-3
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
2-2
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
1-0
18 Ekim
QPR-Millwall
1-2
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
0-120'
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
1-019'
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
0-020'
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
0-020'
18 Ekim
Sheffield United-Watford
0-020'
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
0-020'
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
0-021'
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
0-062'
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
0-222'
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
1-1
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
1-1
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
0-357'
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
0-0DA
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
0-0DA
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
1-3DA
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
1-0DA
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
0-1DA
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
0-3
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
0-063'
18 Ekim
Brighton-Newcastle
0-021'
18 Ekim
Burnley-Leeds United
1-019'
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
0-120'
18 Ekim
M.City-Everton
0-021'
18 Ekim
Sunderland-Wolves
1-021'
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
1-3
18 Ekim
Barcelona-Girona
0-05'
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Sergen Yalçın'dan yayıncı kuruluşa tepki!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği karşılaşması öncesi konuştu.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin konuk ediyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulundu.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Yayıncı kuruluşun adil olmadığını belirten Sergen Yalçın, "Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta pozisyonları tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA CEVAP GELDİ

Sergen Yalçın'ın sözleri üzerine konuşan yayıncı kuruluş sunucu Güntekin Onay "Bazen oyun akıyor ve yönetmen, pozisyonu veremiyor. Bu bant yayın değil, canlı yayın. Yayıncı kuruluş herkese eşit mesafede. 18 kulüp de bizim kulüplerimiz ve yayın haklarına sahip olduğumuz takımlarımız. Herkes kendi penceresinden ve ajandasından bakıyor. Bizim bir kulübün gözünden olayları değerlendirme şansımız yok. Herkes kendi açısından baktığı için objektiflik de işlerine gelmiyor. İnsanlar Milli Takımı bile kulüpler üzerinden değerlendiriyor. Bu çok talihsiz bir şey." açıklamasını yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 9 6 2 1 14 6 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Beşiktaş 8 4 2 2 12 9 14
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 9 12 8
13 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
14 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
15 Gençlerbirliği 9 1 3 5 7 12 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
