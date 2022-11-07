Serdar Gürler'den Galatasaray maçı sözleri

Medipol Başakşehirli Serdar Gürler, 90. dakikada attığı golle Atakaş Hatayspor deplasmanında skoru 3-3 yaptı ve mücadele bu skorla bitti.



Puan kaybı hakkında açıklama yapan Serdar Gürler "Şampiyonluğa oynamak istiyorsak, bu hataları yapmamalıyız." dedi.



Önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynayacakları maça değinen Serdar Gürler "Hatayspor maçını unutacağız ve Galatasaray maçına hazırlanacağız. Önümüze bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.





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