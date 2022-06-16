Serdar Dursun'a Alman kancası!

BUNDESLIGA EKİBİ DEVREDE

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ!

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak olan Fenerbahçe, transfer sürecini erkenden bitirmek istiyor. Bu sırada sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusu Serdar Dursun da taliplerini arttıran isimlerden birisi oldu.Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken yıldız golcü, yeniden Alman Ligi ekiplerinin radarına girmeyi başardı.A Milli Takım formasıyla 8 maçta 7 gole imza atan Serdar Dursun'u Bendesliga ekiplerinden Augsburg'un ilgisinin olduğu belirtildi. Ayrıca 2. Lig ekibi Nürnberg'in de Serdar Dursun için harekete geçtiği öğrenildi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve onu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı. Sarı-Lacivertli Yönetimin de gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Darmstadt'tan bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Serdar Dursun, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı. 30 yaşındaki golcü geçen sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada 15 gole imza atarak dikkatleri çekti.Almanya altyapısı olan Serdar Dursun, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımların da formasını giydi. Tecrübeli golcünün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar Dursun yaklaşık 1 yıl sonra değerini 3.5 milyon Euro'ya kadar yükseltti. Serdar Dursun Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarında attığı 4 golle yıldızlaştı.