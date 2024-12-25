Serdal Adalı, Beşiktaş'a Alman ekolü aşılayacak

Beşiktaş'ta gözler artık tamamen pazar günü yapılacak olağanüstü kongreye çevrilmiş durumda.
ÖNCE FUTBOL
Siyah beyazlı camia bir an önce kulübün içinde bulunduğu korkunç durumdan kurtulmasını, takımın da artık toparlanmasını bekliyor. Bu yüzden de pazar günü gerçekleşecek seçim büyük önem taşıyor. Seçimde favori olarak gösterilen isim olan Serdal Adalı, kulübü kurtarmak için önce futbol takımını toparlamak gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Adalı, dün yaptığı açıklamada futbolcu izleme ekibinin başına Alman bir isim getireceğini söyledi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Adalı, Alman sistemiyle takımın içinde bulunduğu disiplinsizliği gidermeyi amaçlıyor. Futbolcu izleme ekibinin başına gelecek ismin Bayern Münih'te görev yapan Martin Siegbert olduğu öğrenildi. Gelecek vadeden oyuncu bulmaktaki ustalığıyla bilinen Siegbert, Serdal Adalı'yla anlaşmaya vardı. Eğer bu birliktelik gerçekleşirse siyah beyazlılar yeni dönemde Alman ekolüne geçiş yapacak. Sırayla Köln, Hoffenheim, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te görev yapan 40 yaşındaki Siegbert, özellikle Türk ve balkan kökenli oyuncularla ilgili yaptığı araştırmalarla biliniyor.
ÖNCE FUTBOL
Siyah beyazlı camia bir an önce kulübün içinde bulunduğu korkunç durumdan kurtulmasını, takımın da artık toparlanmasını bekliyor. Bu yüzden de pazar günü gerçekleşecek seçim büyük önem taşıyor. Seçimde favori olarak gösterilen isim olan Serdal Adalı, kulübü kurtarmak için önce futbol takımını toparlamak gerektiğini her fırsatta dile getiriyor. Adalı, dün yaptığı açıklamada futbolcu izleme ekibinin başına Alman bir isim getireceğini söyledi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Adalı, Alman sistemiyle takımın içinde bulunduğu disiplinsizliği gidermeyi amaçlıyor. Futbolcu izleme ekibinin başına gelecek ismin Bayern Münih'te görev yapan Martin Siegbert olduğu öğrenildi. Gelecek vadeden oyuncu bulmaktaki ustalığıyla bilinen Siegbert, Serdal Adalı'yla anlaşmaya vardı. Eğer bu birliktelik gerçekleşirse siyah beyazlılar yeni dönemde Alman ekolüne geçiş yapacak. Sırayla Köln, Hoffenheim, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'te görev yapan 40 yaşındaki Siegbert, özellikle Türk ve balkan kökenli oyuncularla ilgili yaptığı araştırmalarla biliniyor.