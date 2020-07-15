Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet gazetesinden Attila Gökçe'ye konuştu. Attila Gökçe'nin köşe yazısını Milliyet gazetesini satın alarak ya daulaşabilirsiniz.Yusufeli Baraj inşaatında şantiyesi selden büyük zarar görmüş, bölgedeki afet can kayıplarına neden olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu sıkıntılı duruma rağmen yine de futbolla ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Dün Ankara'dan İstanbul'a geçmeden önce, Fatih Terim'in yüksek sesle dile getirdiği itirazları aşağıdaki sözlerle karşıladı. Başkan, sanırım Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de görüşünü almış. Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın hazırladığı yabancı oyuncu statüsü ve b takımlarıyla ilgili raporunu da okumuş.Nihat Özdemir: "Benim işim kulüplerle. Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar. Kalıcı olan kulüplerdir. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini ve isteklerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz TFF Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren "yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esasları"nı belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok!"Şenol Güneş: "Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken kulüplerimizde yerli + yabancı karması başarıyla uygulanmalıdır, diyorum. Bu konuda eğitim açığımız var. Alt yapıdan yetişen oyuncular da örneğin 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. Milli takıma alındığında da ödüllendirilmeliler"