Şenol Güneş: "Yabancı sayısı azaltılmalı"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı sınırıyla ilgili konuştu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Şenol Güneş: 'Yabancı sayısı azaltılmalı'
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15 Temmuz 2020 14:02
Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milliyet gazetesinden Attila Gökçe'ye konuştu. Attila Gökçe'nin köşe yazısını Milliyet gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.

İşte Attila Gökçe'nin köşe yazısı ve Şenol Güneş'in sözleri:

Yusufeli Baraj inşaatında şantiyesi selden büyük zarar görmüş, bölgedeki afet can kayıplarına neden olmuştu. TFF Başkanı Nihat Özdemir, bu sıkıntılı duruma rağmen yine de futbolla ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Dün Ankara'dan İstanbul'a geçmeden önce, Fatih Terim'in yüksek sesle dile getirdiği itirazları aşağıdaki sözlerle karşıladı. Başkan, sanırım Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de görüşünü almış. Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın hazırladığı yabancı oyuncu statüsü ve b takımlarıyla ilgili raporunu da okumuş.

NİHAT ÖZDEMİR: "MUHATABIM KULÜPLER, ANTRENÖRLER DEĞİL"

Nihat Özdemir: "Benim işim kulüplerle. Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Maalesef kulüplerimizde bugün varlar, yarın yoklar. Kalıcı olan kulüplerdir. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini ve isteklerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz TFF Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren "yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esasları"nı belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok!"

ŞENOL GÜNEŞ: "YABANCI SAYISI AZALTILMALI"

Şenol Güneş: "Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken kulüplerimizde yerli + yabancı karması başarıyla uygulanmalıdır, diyorum. Bu konuda eğitim açığımız var. Alt yapıdan yetişen oyuncular da örneğin 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. Milli takıma alındığında da ödüllendirilmeliler"



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