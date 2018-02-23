Şenol Güneş ve Aykut Kocaman, PFDK'ya sevk edildi!

utbol Disiplin Kurulu, iki takımın teknik direktörleri Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'ın sevkine karar verdi. İki hoca, tedbirsiz sevk edildikleri için derbide takımlarının başında yerlerini alacaklar.



TFF'den yapılan açıklamada sevk raporları şu şekilde belirtildi;





BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ'in basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hakem hatalarından yakınması gereken bizmişiz. Bunu bir kere daha gördüm. Beşiktaş'ı hakem hatasıyla değil, çok net bir şekilde hakemle değil hakkımızla yenmişiz. Yine Vodafone Park'a gideceğiz. Hakkımızla yenmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız.

Kazanan takımlar var. Kazanmak için doğruları yapan takımlar var. Ligde doğru oynayan takımlar var ama bence üstteki takımlar içinde en doğru oyunu Başakşehir ve Fenerbahçe oynuyor

2010-2011 sezonunda Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ben gitmemiştim ama hoca gelmişti. O zaman 'Beni mahçup etmişti' demiştim. Ben o zaman kendi adıma bir tepki koymuştum. Şenol Güneş, benim yanıma gelmezse ben de gitmem

2010-2011 sezonunda ilk yarının son 3 maçında 3 tane maç skoru değiştiren penaltılar verildi. O zaman bir gazeteci ile yaptığım sohbetin yayımlanması benim çok ağrıma gitmiş ve beni çok üzmüştü. Bundan çok da utanmıştım. İki kişinin arasındaki konuşmayı izinsiz yazmak hoş değildi. Sonuçlarında Şenol Güneş'in ertesi gün yaptığı basın toplantısında muazzam bir atak geldi. Demek ki bir yere temas etmişiz

Caner Erkin, Şenol Güneş'e tepki gösterdi" haberleri hakkında konuşan Güneş, "En son Caner'in bana tepki gösterdiği yazıldı. Çıkarken, kendisinin iyi olduğunu düşünüyordu. Ben de kendisine geç dedim. Elini kaldırmış sanırım, TFF uygun görürse 3 maç ceza veririz. Elle kolla konuşunca 6 maç ceza alıyor. Başkaları kirli ağızla konuşunca ceza almıyor.

Biz dünyanın en iyi takımı değiliz, iyi olmaya çalışıyoruz. Bizi ortalığı toz dumana katan kişi olarak gösterdiler. Başarı tehlikelidir, başarmak güzel bir şeydir ama onu taşımak zordur. Beşiktaş'ın durumu şu an yıkılacak bir durum değildir. Bunu fırsat bilen, yıkmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz.



Konyaspor maçında olanları herkes biliyor. Hakemin niyetinde kötülük olduğunu düşündüm. Maç sonunda bütün futbolcular hakemin orada tartışıyorlar, ben de bizimkileri gönderdim ve Konyasporlulara 'Siz gidin' dedim.



Talisca'nın cezasının kalması için başvuru olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Güneş, "Talisca'nın cezasının kalkması için bir beklentim yok. Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Senin oyununu bozmak istiyor. Bir maçta iki oyuncu seçilerek kart verildiğini düşünmemek için bir sebep var mı?





FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Teknik Sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın basın yoluyla yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.