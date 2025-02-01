Şenol Güneş'ten transfer yanıtı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
"HAVA MI AĞIR GELDİ BİLMİYORUM"
Maçı değerlendiren Güneş, "Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Orta sahada oyuna hakim olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Ona son vermek istiyorduk. Olmadı. 2 puan kaybettik. İlk yarının başında da takım... Hava mı ağır geldi bilmiyorum. O coşkulu oyun yoktu. Kendi oyunumuzun altındaydık." ifadelerini kullandı.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Umut Güneş'in sakatlığı olmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Umut'un sakatlığı yok. Oyunun gidişatına göre hamle yaptık." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un da kendilerinin de sıkıntılarının olduğunu, deplasmana kazanmak için geldiklerini belirtti.
Planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Güneş, "Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik üzgünüz. Oyuna iyi başlamadık. Rakip ilk yarının ortasına kadar daha iyiydi ama onlarında etkili atağı yoktu. Savunmada kalıp hızlı çıkışlarını bekliyorduk. Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor'da bunları kullandı." diye konuştu.
İkinci yarı yaptıkları değişikliklerinin de maçı kazanmak için işe yaramadığı ifade eden Güneş, şunları kaydetti:
"İlk yarının ortalarına doğru düşündüğümüz oyuna döndük hem pas yaptık hem rakibin çıkmasını engelledik. Kenardan getirdiğimiz ataklarda pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. İkinci yarı daha iyi oyun beklerken daha olumsuz bir oyun ortaya çıktık. Oyuncu değişikliklerimiz de işe yaramadı. Kayserispor'un oyun yapısı bizi kontrol edip çıkma düşüncesi, biz faul yapmayıp baskı yapmayınca onlara yardımcı olduk. Kötü bir oyun kötü bir sonuç üzgünüz."
TRANSFER
Bir gazetecinin "Hangi bölgelere transfer yapacaksınız?" sorusunu Güneş, "Şu anda stoperde Savic'in dönüşü önemli, geçen hafta yarım oynadı. Bu maçta tam oynadı. Yine de stoper alacağız, genç ya da tecrübeli. Orta sahada da bakacağız, gelişmelere göre. Bir başka mevki de olabilir. Eldeki oyunculardan gidip, gitmeyeceği duruma göre de bakacağız. Zubkov'un transferi bitti, hayırlı olsun, iyi bir oyuncu umarım ki takıma katkı sağlar." şeklinde yanıtladı.
"HAVA MI AĞIR GELDİ BİLMİYORUM"
Maçı değerlendiren Güneş, "Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Orta sahada oyuna hakim olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Ona son vermek istiyorduk. Olmadı. 2 puan kaybettik. İlk yarının başında da takım... Hava mı ağır geldi bilmiyorum. O coşkulu oyun yoktu. Kendi oyunumuzun altındaydık." ifadelerini kullandı.
SAKATLIK AÇIKLAMASI
Umut Güneş'in sakatlığı olmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Umut'un sakatlığı yok. Oyunun gidişatına göre hamle yaptık." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kayserispor'un da kendilerinin de sıkıntılarının olduğunu, deplasmana kazanmak için geldiklerini belirtti.
Planladıkları oyunu sahaya yansıtamadıklarını anlatan Güneş, "Maalesef kendi oyunumuzun altında kaldık, 2 puan kaybettik üzgünüz. Oyuna iyi başlamadık. Rakip ilk yarının ortasına kadar daha iyiydi ama onlarında etkili atağı yoktu. Savunmada kalıp hızlı çıkışlarını bekliyorduk. Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor'da bunları kullandı." diye konuştu.
İkinci yarı yaptıkları değişikliklerinin de maçı kazanmak için işe yaramadığı ifade eden Güneş, şunları kaydetti:
"İlk yarının ortalarına doğru düşündüğümüz oyuna döndük hem pas yaptık hem rakibin çıkmasını engelledik. Kenardan getirdiğimiz ataklarda pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. İkinci yarı daha iyi oyun beklerken daha olumsuz bir oyun ortaya çıktık. Oyuncu değişikliklerimiz de işe yaramadı. Kayserispor'un oyun yapısı bizi kontrol edip çıkma düşüncesi, biz faul yapmayıp baskı yapmayınca onlara yardımcı olduk. Kötü bir oyun kötü bir sonuç üzgünüz."
TRANSFER
Bir gazetecinin "Hangi bölgelere transfer yapacaksınız?" sorusunu Güneş, "Şu anda stoperde Savic'in dönüşü önemli, geçen hafta yarım oynadı. Bu maçta tam oynadı. Yine de stoper alacağız, genç ya da tecrübeli. Orta sahada da bakacağız, gelişmelere göre. Bir başka mevki de olabilir. Eldeki oyunculardan gidip, gitmeyeceği duruma göre de bakacağız. Zubkov'un transferi bitti, hayırlı olsun, iyi bir oyuncu umarım ki takıma katkı sağlar." şeklinde yanıtladı.