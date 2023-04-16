Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor beraberliğinin ardından açıklamalarda bulundu.



"OTURMUŞ OYUN BOZULDU, ÜZÜLDÜM"



Puan kaybıyla ilgili konuşan Şenol Güneş "Zor maçtı, psikolojisi farklıydı. Hazırlık maçı gibi oynadık, ciddiyeti göremedik. 'Nasılsa kazanırız' havası yoktu. İsteğimiz sahaya yansımadı. İlk yarı boşa geçti. Trabzonspor ikinci yarı seyirci ile daha baskılı oynamaya çalıştı. Biz de kontralarla hamle yapmayı düşündük ama düşündüğümüz gibi olmadı. Pozisyonlarımız var ama rakibin de var. 2 puan kaybettik, beraberlik bir işe yaramadı. Savunmamız ikinci yarıda dirençli oynadı ama oyun dağınıklığı vardı. Oturmuş bir oyunun bozulmasına üzüldüm. 2 puandan daha önemlisi, oyun olarak kaybettiklerimiz var." dedi.



N'KOUDOU VE MULEKA ELEŞTİRİSİ



Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'nın performansının kötü olduğunu vurgulayan Şenol Güneş "Gole ihtiyacımız olduğu için Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız. Belki N'Koudou'yu daha geç alabilirdik. Arkaya koşularıyla iş yapmasını bekledik. Haklı olarak o da hiç oynamadığını söyleyebilir, mazereti çok olabilir. N'Koudou ve Muleka, bu kadar kötü oynayamaz." ifadelerini kullandı.



"BEŞİKTAŞ BÖYLE OYNAYAMAZ"



Beşiktaş'ın kötü ve coşkusuz oynama şansının olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam "Ümraniyespor ile çıkış yapmak istiyoruz. Uyuşuk bir tempodaydık. Umarım bir sonraki maçlara yansımaz. Beşiktaş bu yıl ya da gelecek yıl şampiyon olur ya da olmaz... Ama oyun böyle olamaz." şeklinde konuştu.



"BİZİM İÇİN İYİ OLMADI"



Basın toplantısı ikinci yarı Trabzonspor coşkuyla üzerlerine gelince kenardaki hızlı oyuncularını kullanmak istediklerini anlatan Güneş, şöyle devam etti:



"Oyun gitti ve geldi ama oyun kalitesi açısından bizim için iyi olmadı. Gol pozisyonu bulduk ama oyun üstünlüğü daha fazla olmadı. Konsantrasyon, motivasyon düşük olduğu zaman oyuncu kalitesi aşağı düşer. 5 maç galibiyet sonrası hafta içindeki maç mı neden oldu ona bakacağız. Kazanma isteği var ama sahaya yansıyan durum yok. Bu seriden sonra burada 2 puan kaybetmek üzüntü verici. Orta saha ve hücumda düşündüğümüz oyunun altında oynadık. Kaybettiğimiz 2 puan var. Trabzonspor'u tebrik ediyorum."



"İSTEDİKLERİMİZ OLMADI"



Güneş, hamle yapacak oyunculara bakıldığında Muleka ve N'Koudou'nun olduğunu kaydederek, "Tayfur da vardı, onun daha çok savunma yönü var. Hücumda kontraya çıkan, şut atan oyuncular düşündük ama beklediğimizi alamadık. N'Koudou'nun takımda 4. senesi. Yetenekleri iyi olan bir oyuncu. Böyle düşünerek oyuna aldık ama istediklerimiz olmadı." şeklinde konuştu.



"KİMSE OLUMLU DEĞİLDİ"



Güneş, takımın maçta gösterdiği performans düşüklüğüne ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi:



"Bunun çok sebebi olabilir. Hafta içi maçta dikkat dağınıklığı olabilir. Bugün kimse olumlu değildi, herkes kendi oyunun altındaydı. 5 maç sonra demek ki dinlenmeye alıyorlar kendilerini. İyi bir görüntü değildi. Biz şampiyon olalım olmayalım, futbolcularım her müsabakaya çıktığı zaman seyir zevki yüksek oynayarak kalitelerini göstermek durumundalar. Sıralamaya bakmayacağım. Bu sene her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bizim ilk amacımız oyun kalitemizi yükseltmek. Bu konuda da epeyce yol almışken, bu yanlışları yapmamalıyız."





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