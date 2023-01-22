Şenol Güneş'ten Aboubakar açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı öncesi konuştu.



Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Aboubakar sabaha karşı geldi. Uykusuz ve yorgunluğu var. Fiziksel sıkıntısı yok. Uyum olarak sorun olmaz. Cenk'in hafif sakatlığı vardı, bir karar vermem gerekiyordu ama düzeldi. Aboubakar önemli oyuncu, umarım aynı katkıları verecektir." dedi.



Güneş ayrıca, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Oyun formatımızı oturtmaya çalışıyoruz. Her geçen gün iyiye gideceğiz. Berabere kaldığımız maçları kazanabilirdik. Kupada elendik, onun üzüntüsü var. Bu oyunun üstüne koyabiliriz. Kayserispor'a karşı tedbirlerimizi hazırladık. Rakibe karşı iki yönlü oynamaya çalışıyoruz. Güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, bunu rakipten daha fazla isteyen takım durumuna geldiğimizde, sonucu alırız. Ancak zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ