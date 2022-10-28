Şenol Güneş: 'Kazancı'ya 'Az konuş, çok çalış' dedim'

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Şenol Güneş, "Ceyhun Kazancı burada çalışıyordu. Onunla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"BU BİR TEHDİT CÜMLESİ, BANA AİT DEĞİL"



"Ceyhun Bey, Şenol Güneş ile çalışmam dediniz mi?" şeklinde gelen soruya Ceyhun Kazancı, "Bu masada Şenol Güneş ile birlikte oturuyoruz. Bu da bir cevaptır. Ben böyle bir cümleyi kullanmadım. Bu bir tehdit cümlesi ve bana ait değil. Başkanımız ile bir yol arkadaşlığımız var. Benim böyle bir cümle kullanmam söz konusu olamaz. Hocam ile inşallah şampiyonluklara ulaşacağız." cevabını verdi.



ŞENOL GÜNEŞ: "AZ KONUŞ, ÇOK ÇALIŞ"



Beşiktaş'ın deneyimli hocası, "Ceyhun Bey kulüpte çalışıyor. Başkanın da sevdiği saydığı bir isim. CV güzel, yöneticilik tarzı iyi. "Burada az konuş, çok çalış." dedim. Yorulmasın. Ama susunca insanlar başka şeyler konuşuyor. Bazen susayım ve anlatayım diyorsun. Farklı anlaşılıyor. Sen yine de anlat, anlamasa da anlat. Ceyhun Bey yapacağım her şeyde bana yardımcı olacak. Ceyhun Bey'in heyecanı ve coşkusu var. Kendisi için de iyi olacak. Bu işi ne kadar iyi yaparsan yap yenisin. Ben de yeniyim." açıklamasını yaptı.



