Şenol Güneş'in Okan Buruk'a büyük üstünlüğü

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etti. Bu farklı galibiyet sonrası gözler hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ın Hocası Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlara karşı oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Deneyimli isim 2.71 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları 20 gol atarken, Teknik Direktör Okan Buruk'un takımları sadece 4 gol attı.



43 MAÇTA 18 YENİLGİ ALDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise kariyerinde Galatasaray'a karşı 43 maça çıktı. Güneş, söz konusu maçlarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adam 1.33 puan ortalaması yakaladı. Bu karşılaşmalarda Şenol Güneş'in takımları Galatasaray'ın kalesine toplam 50 gol atma başarısı gösterdi. Güneş'in takımları ise kalesinde toplam 58 gol gördü



BURUK'UN TEK GALİBİYETİ VAR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde Beşiktaş'a karşı toplamda 12 karşılaşmaya çıktı. Genç teknik adam, bu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Beşiktaş'tan toplam 27 gol yiyen genç Teknik Direktör Buruk'un takımları ise sadece 9 gol atma başarısı elde etti. 49 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'a karşı tek galibiyetini ise Başakşehir takımını çalıştırırken almayı başardı...





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