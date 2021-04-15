Şenol Güneş: "Emre Belözoğlu 1 numara olur"

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Şenol Güneş: 'Emre Belözoğlu 1 numara olur'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Nisan 2021 16:28
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun teknik direktör ya da sportif direktör olarak bir karar vermesi gerektiğini ifade eden Şenol Güneş, "Emre Belözoğlu'nu çok beğeniyorum, futbol bilgisi çok yüksek. 1 numara olacak bir kişi. Fenerbahçe olmasaydı, Milli Takım'da olacaktı. Emre şu anda bir karar verecek; ya sportif direktör olacak ya da teknik direktör. Her ikisini de yapabilecek biri olduğu için, git gel yapamazsın. Birine karar vermen lazım. Antrenörlüğü yapabilir, çok uzun yıllar da başarılı olur. Sportif direktörlüğü de yapabilir" dedi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.