Senegalli yıldızlardan dostluk maçı

Trendyol Süper Lig'de forma giyen Senegalli futbolcular, Senegal Maarif Okulu öğrencileriyle dostluk maçı oynadı.



Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Senegal Temsilcisi Enes Yörük'ün ev sahipliğinde düzenlenen "Senegal-Türkiye Maarif Vakfı Dostluk Maçı", başkent Dakar'daki Yoff Stadyumu'nda oynandı. Maçı, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri takip etti.



Büyükelçi Sağman, maç öncesi yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların iki halkı birbirine daha da yakınlaştırmak için çok önemli olduğunu söyleyerek, TMV ekibine teşekkür etti.



TMV Senegal Temsilcisi Yörük de TMV'nin sadece eğitim alanında değil, kamu diplomasisinin sahadaki güçlü bir aktörü olarak spor ve kültür alanında da köprüler kurduğunu söyledi.



Kasımpaşa SK'ın golcüsü Mamadou Fall, Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, Konyaspor'un kanat oyuncusu Alassane Ndao, Galatasaray'ın eski oyuncusu Mbaye Diagne ve Eyüpsporlu Mame Thiam'ın forma giydiği maç 3-3 berabere bitti.



Senegalli futbolcuların takımında Türk kurum temsilcileri, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği çalışanları ve sosyal medya fenomeni "Musti Kusti" ismiyle bilinen Mustafa Ndiaye de yer aldı.



Karşılaşmanın ardından AA muhabirine konuşan, şu an Suudi Arabistan'ın Neom SC takımında oynayan Diagne, uzun yıllar Türkiye'de top koşturduğunu hatırlatarak, dostluk maçında yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.



Hala Galatasaray taraftarı olduğunun altını çizen Diagne, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili sorulan bir soruya da "Galatasaray'da benim gibi Afrikalı olan Osimhen'i izlemekten çok keyif alıyorum, o gol attıkça ben mutlu oluyorum, çok fazla da gol atıyor ancak unutmayın Süper Lig'de yabancı bir futbolcunun bir sezonda attığı en yüksek gol rekoru (30 gol) hala bende." yanıtını verdi.



Kasımpaşalı Fall, doğup büyüdüğü Yoff'ta böyle bir organizasyonda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, maçın gelenekselleşmesini istedi.



- "Galatasaray, Osimhen'i hak ediyor, Osimhen de Galatasaray'ı"



Türkiye'de en uzun süre forma giyen Senegalli oyunculardan biri olan Ndiaye, "Ben artık yarı Senegalli, yarı Türküm. Bu maç, sportif bir aktivite olmanın ötesinde aramızdaki bağları güçlendirme ve kardeşliğimizi pekiştirme adına harika bir fırsat oldu." dedi.



Ndiaye, Osimhen'in transfer sürecine ilişkin de "Osimhen çok kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'da kalıp kalmayacağını bilemiyorum ama bence ne Galatasaray Osimhen'i bırakmak ister ne de Osimhen Galatasaray'dan ayrılmayı. Galatasaray, Osimhen'i hak ediyor, Osimhen de Galatasaray'ı." diye konuştu.



Konyasporlu Ndao da Türkçe yaptığı açıklamada, "Maç çok güzel geçti. Memlekete tatile geldim ama böyle bir maç teklifi gelince hemen kabul ettim. Bu maçın her sene düzenlenmesini istiyoruz. Siz çağırın, biz her yıl geliriz." ifadelerini kullandı.



TMV Senegal Temsilcisi Yörük ise maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "Senegalli futbolcular maçın ardından 'bu dostluk maçını her sene düzenleyelim' teklifinde bulundular. Hem öğrencilerimize ilham oldular hem de aramızdaki o kardeşlik bağını güçlendirdik. Tatilde olmalarına rağmen bizi kırmadılar, programlarını değiştirdiler, hatta bazıları Dakar dışından geldi. Hepsinin Türkiye'ye olan sevgisi ve bağlılığı çok güçlü. Hedefimiz bugün ilkini düzenlediğimiz bu dostluk maçını geleneksel haline getirmek." şeklinde konuştu.



Maç sonrası Büyükelçi Sağman ve Yörük, Senegalli futbolculara plaket takdim etti. Etkinlik topluca çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.