Senegal kazandı son 16'ya yükseldi

Afrika Uluslar Kupası karşılaşmasında Senegal, Kamerun'u 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Senegal kazandı son 16'ya yükseldi
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19 Ocak 2024 21:57
Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Senegal, Kamerun'u 3-1 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.

Senegal'e galiibyeti getiren golleri 16. dakikada Ismaila Sarr, 71. dakikada Habibou Diallo ve 90+5. dakikada Sadio Mane, Kamerun'un tek golünü 83. dakikada Victor Castelletto kaydetti.

Senegal son hafta karşılaşmasında Gine ile karşılaşırken, Kamerun da Gambiya ile karşılaşacak.

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