Senegal kazandı son 16'ya yükseldi

Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Senegal, Kamerun'u 3-1 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.



Senegal'e galiibyeti getiren golleri 16. dakikada Ismaila Sarr, 71. dakikada Habibou Diallo ve 90+5. dakikada Sadio Mane, Kamerun'un tek golünü 83. dakikada Victor Castelletto kaydetti.



Senegal son hafta karşılaşmasında Gine ile karşılaşırken, Kamerun da Gambiya ile karşılaşacak.



