Senegal kazandı son 16'ya yükseldi

Afrika Uluslar Kupası C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Senegal, Kamerun'u 3-1 mağlup etti ve son 16'ya yükseldi.
Senegal'e galiibyeti getiren golleri 16. dakikada Ismaila Sarr, 71. dakikada Habibou Diallo ve 90+5. dakikada Sadio Mane, Kamerun'un tek golünü 83. dakikada Victor Castelletto kaydetti.
Senegal son hafta karşılaşmasında Gine ile karşılaşırken, Kamerun da Gambiya ile karşılaşacak.
Senegal'e galiibyeti getiren golleri 16. dakikada Ismaila Sarr, 71. dakikada Habibou Diallo ve 90+5. dakikada Sadio Mane, Kamerun'un tek golünü 83. dakikada Victor Castelletto kaydetti.
Senegal son hafta karşılaşmasında Gine ile karşılaşırken, Kamerun da Gambiya ile karşılaşacak.