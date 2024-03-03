Semih Kılıçsoy: ''Çok sabırsızlanıyorum''

Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Semih Kılıçsoy: ''Çok sabırsızlanıyorum''
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03 Mart 2024 18:35
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Semih Kılıçsoy, "Biraz heyecanlıyım ve sabırsızlanıyorum. TV'den stattan çok derbi izledim. Şimdi sahada olacağım. Çok heyecanlıyım. Pazar günü bizim için inşallah mutlu bir akşam olacak." dedi. 

Semih Kılıçsoy ayrıca, "Cenk Tosun ile aynı anda oynamak mutlu ediyor beni. Onu sürekli izliyorum. Bana her anlamda çok yardımcı oluyor. Benim için büyük bir ağabey. Unutamadığım maç iç sahadaki 3-0'lık maçtı. O maç 5-6 olabilirdi." ifadelerini kullandı.

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