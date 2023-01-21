Selçuk İnan, Galatasaray'dan istiyor!

Kasımpaşa, Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt'a talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Selçuk İnan, Galatasaray'dan istiyor!
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21 Ocak 2023 16:52
Patrick van Aanholt
Patrick van Aanholt
Galatasaray
Kasımpaşa, ligin ikinci yarısında Galatasaray'ın kadro planlamasında yer almayan Patrick van Aanholt'a talip oldu.

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Van Aanholt'u yönettiği Kasımpaşa'ya transfer etmek istiyor. İnan, Hollandalı oyuncu ile bekte yaşadığı sorunları da çözmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da 1.9 milyon euro maaş alan Van Aanholt için Kasımpaşa, yarısını ödemek istedi. Sarı-Kırmızılı ekip maaşın yarısını ödemeyi kabul ederse Van Aanholt, İstanbul temsilcisine transfer olacak.

Galatasaray'ın 2021-2022 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Patrick van Aanholt, bu sezon Sarı-Kırmızılı takımda 9 karşılamada oynadı ve 2 gol pası hazırladı. 

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