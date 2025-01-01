Seko Fofana, Rennes'e transfer oldu

Fransa Ligue 1 eklplerinden Rennes, Al Nassr'dan Seko Fofana'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Rennes, Seko Fofana için Al Nassr'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Al Ettifaq'ta çıktığı 15 maçta skor katkısı sağlayamadı.



Seko Fofana, geçtiğimiz sezon 25 milyon euro karşılığında Lens'ten Al Nassr'a transfer olmuştu.







