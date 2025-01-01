Seko Fofana, Rennes'e transfer oldu

Rennes, Al Nassr'dan Seko Fofana'yı kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Seko Fofana, Rennes'e transfer oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ocak 2025 19:24
Fransa Ligue 1 eklplerinden Rennes, Al Nassr'dan Seko Fofana'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi. Rennes, Seko Fofana için Al Nassr'a 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Al Ettifaq'ta çıktığı 15 maçta skor katkısı sağlayamadı.

Seko Fofana, geçtiğimiz sezon 25 milyon euro karşılığında Lens'ten Al Nassr'a transfer olmuştu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery