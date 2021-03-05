Şehitler için basketbol maçlarında saygı duruşu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 11 askeri personel anısına maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.



TBF'den yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterinin uğradığı elim bir kaza sonucunda 11 kahraman Mehmetçiğimizin şehit olmasının, 2 kahraman Mehmetçiğimizin ise yaralanmasının derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemizi yasa boğan olay sebebiyle bu hafta oynanacak tüm basketbol müsabakaları öncesinde şehitlerimizin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.



