Scoutlar bile Fenerbahçe'ye şaşırdı

Avrupa kulüplerinin gözlemcileri, takip için geldikleri İsmail Yüksek, Oosterwolde ve Szymanski'nin performansına şaşırdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; DHA
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Scoutlar bile Fenerbahçe'ye şaşırdı
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24 Eylül 2024 10:08
Fenerbahçe'nin uzun süredir takipte olan genç yıldızları, Galatasaray derbisinde ortaya koydukları futbolla scoutlardan zayıf not aldı.

Atletico Madrid ve Stuttgart, İsmail Yüksek'i takip etmek için Kadıköy'deydi. Başarılı futbolcu ikinci yarıya bile başlayamadı.

Oosterwolde için Premier Lig'den bir takım ve Roma, Szymanski için Monaco ile Sevilla scoutları gelmişti.

Ancak 3 oyuncu da derbideki kötü performansıyla kendilerini izleyenleri şaşırttı. 

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