Scoutlar bile Fenerbahçe'ye şaşırdı

Fenerbahçe'nin uzun süredir takipte olan genç yıldızları, Galatasaray derbisinde ortaya koydukları futbolla scoutlardan zayıf not aldı.
Atletico Madrid ve Stuttgart, İsmail Yüksek'i takip etmek için Kadıköy'deydi. Başarılı futbolcu ikinci yarıya bile başlayamadı.
Oosterwolde için Premier Lig'den bir takım ve Roma, Szymanski için Monaco ile Sevilla scoutları gelmişti.
Ancak 3 oyuncu da derbideki kötü performansıyla kendilerini izleyenleri şaşırttı.
Atletico Madrid ve Stuttgart, İsmail Yüksek'i takip etmek için Kadıköy'deydi. Başarılı futbolcu ikinci yarıya bile başlayamadı.
Oosterwolde için Premier Lig'den bir takım ve Roma, Szymanski için Monaco ile Sevilla scoutları gelmişti.
Ancak 3 oyuncu da derbideki kötü performansıyla kendilerini izleyenleri şaşırttı.