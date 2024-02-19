Sarunas Jasikevicius, Fenerbahçe'de bir ilki başardı!

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, ING Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, sarı - lacivertliler oldu. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynnan müsabaka, Fenerbahçe Beko'nun 80-67'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Bu skorun ardından Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı sekizinci kez müzesine götürdü.



Fenerbahçe Beko, kupasını düzenlenen törenle kaldırdı. Sarı - lacivertliler, şampiyonluk kupasını TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.



JASIKEVICIUS TARİHE GEÇTİ



Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saruas Jasikevicius, Türkiye Kupası zaferiyle birlikte kulüp tarihine geçti.



Takımının başında ilk kupasını kazanan Litvanyalı koç, hem oyuncu hem de başantrenör olarak Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan dördüncü isim oldu.



Fenerbahçe Beko tarihinde bu başarıyı gerçekleştiren ilk isim olan Jasikevicius, tarihe adını yazdırdı.



Litvanyalı başantrenör, 2011'de oyuncu olarak kazandığı Türkiye Kupası'nı 2024'te koç olarak kazandı.



DAHA ÖNCE KAZANANLAR



Türk basketbolunda bu başarıyı daha önce Mehmet Baturalp, Tolga Öngören ve Ufuk Sarıca gerçekleştirmişti. Ancak üç isim de hem oyuncu hem koç olarak kazandığı Türkiye Kupası'nı farklı takımlarla elde etmişti.





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