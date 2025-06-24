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Sarunas Jasikevicius: "Burada oynamak kolay değil!"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Beşiktaş Fibabanka maçından sonra açıklama yaptı.

calendar 24 Haziran 2025 01:26
Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Burada oynamak kolay değil!'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka deplasmanında kazanan ve seriyi 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Sarunas Jasikevicius şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle iyi basketbol oynayan tarafın biz olduğunu düşünüyorum ve iyi mücadele ettik. Aslında çok fazla basit hata yaptık ve bu da Beşiktaş'ın her seferinde geri dönmesine sebep oldu. Burası zor bir atmosfer, burada oynamak kolay değil ama oyun planımızı uygulayarak kazanan taraf biz olduk."

 

 

 


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