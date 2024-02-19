Santos'tan Muçi'ye emir: ''Vur!''

Beşiktaş'ta Fernando Santos, Konyaspor'u yıkmak için planlarını yaptı. Arnavut yıldız alışkın olduğu 10 numaraya geçecek. Kaleyi gördüğünde deneyecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Santos'tan Muçi'ye emir: ''Vur!''
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19 Şubat 2024 12:40
Son güncelleme 19 Şubat 2024 12:41
Beşiktaş'ta Fernando Santos en çok hücumda yeterince üretken bir oyun sergilenmediği için eleştiriliyor. Portekizli çalıştırıcı bu soruna çözüm bulmak için yeni transfer Ernest Muci'yi alışkın olduğu pozisyona kaydırma kararı aldı.

10 NUMARAYA GEÇECEK

Kayserispor deplasmanında sağ açıkta görev yapan genç yıldız, Konyaspor mücadelesinde 10 numaraya geçecek. Santos 23 yaşındaki futbolcunun şut yeteneklerinden faydalanmak için böyle bir karar aldı.

MUÇİ'YE ŞUT EMRİ

Santos, genç oyuncusuna kaleyi karşısında gördüğü anda da şut emri verdi. Siyah-beyazlıların devre arası transferi olan Muci, sarı-kırmızılılara karşı oynanan maçta çalımları ve şutlarıyla dikkat çekmişti. Santos onu bu yıl hazırlayıp, gelecek sezon takımı Muci üzerinden şekillendirmeyi planlıyor. 

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