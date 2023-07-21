Şanlıurfaspor yeni transferini açıkladı

Şanlıurfaspor, Eyüpsporlu oyuncu Olivier Thill'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Şanlıurfaspor yeni transferini açıkladı
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21 Temmuz 2023 19:13
Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Eyüpspor'da forma giyen Olivier Thill'i transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Olivier Thill ile sezon için anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kulüp başkanı Haçim İzol, transferin hayırlı olmasını diledi.

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