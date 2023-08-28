Şanlıurfaspor'dan stoper takviyesi

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Kocaelispor'da forma giyen stoper Diogo Alexis Rodrigus Coelho Özçakmak'ı transfer etti.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen stoper Diogo Alexis Rodrigus Coelho Özçakmak ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Kocaelispor'da forma giyen stoper Diogo Alexis Rodrigus Coelho Özçakmak ile sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.