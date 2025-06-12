Sane'nin menajeri Zahavi: 'Galatasaray en çok isteyen taraftı'

Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferi sonrası yıldız oyuncunun menajeri Pini Zahavi, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY, ONU EN ÇOK İSTEYEN TARAFTI"



Zahavi, "Galatasaray ve Leroy'a tebrikler. Her iki taraf için de harika bir anlaşma oldu. Son haftalarda çok büyük kulüplerden çok ilginç teklifler aldık. Ama Galatasaray kazandı çünkü Leroy'u diğer tüm kulüplerden daha çok istediler. Ve mesele sadece mali şartlar değildi" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'e de teşekkür eden Zahavi,dedi.