TFF 1. Lig'in son haftasında Samsunspor deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı ancak ilk 2 sıradaki rakipleri puan kaybı yapmayınca playoffa kaldı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 6. ve 11. dakikalarda Savicevic'ten geldi.
Samsunspor, 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgiyle 70'er puanlı Adana Demirspor ve Giresunspor'un üçlü averaj ile gerisinde 3. sırada sezonu tamamladı ve play-offta Altınordu ile eşleşti.
Sezonu üst üste 4 yenilgi ile bitiren adanaspor ise 34 puanla 14. sırada sezona nokta koydu.
Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 6. ve 11. dakikalarda Savicevic'ten geldi.
Samsunspor, 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgiyle 70'er puanlı Adana Demirspor ve Giresunspor'un üçlü averaj ile gerisinde 3. sırada sezonu tamamladı ve play-offta Altınordu ile eşleşti.
Sezonu üst üste 4 yenilgi ile bitiren adanaspor ise 34 puanla 14. sırada sezona nokta koydu.