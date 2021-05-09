Samsunspor'un çabası yetmedi: Play-offta rakip Altınordu

TFF 1. Lig'in son haftasında Samsunspor deplasmanda Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samsunspor'un çabası yetmedi: Play-offta rakip Altınordu
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09 Mayıs 2021 22:30
TFF 1. Lig'in son haftasında Samsunspor deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 2-0 kazandı ancak ilk 2 sıradaki rakipleri puan kaybı yapmayınca playoffa kaldı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren goller, 6. ve 11. dakikalarda Savicevic'ten geldi.

Samsunspor, 34 hafta sonunda 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 yenilgiyle 70'er puanlı Adana Demirspor ve Giresunspor'un üçlü averaj ile gerisinde 3. sırada sezonu tamamladı ve play-offta Altınordu ile eşleşti.

Sezonu üst üste 4 yenilgi ile bitiren adanaspor ise 34 puanla 14. sırada sezona nokta koydu.

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