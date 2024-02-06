Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'dan flaş bir hamle geldi.



Salim Manav'ın haberine göre; Samsunspor forvet takviyesi için harekete geçti. Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Alfredo Morelos'a teklif yaptı.



FENERBAHÇE, İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ



Fenerbahçe yeni sezon öncesi temaslarda bulunduğu Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmiş ancak oyuncunun transferini gerçekleştirememişti. Sarı Lacivertliler'e transferinin yatmasının ardından rotasını Brezilya'ya kıran Alfredo Morelos, Santos ile 2025 yılı sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.



SEZON PERFORMANSI



Santos'ta toplam 4 karşılaşmaya çıkan Morelos, 1 asist kaydetti.



