Samsunspor'dan sürpriz transfer hamlesi

Samsunspor, sezon başında Fenerbahçe ile anlaşan ancak transferi gerçekleşmeyen Alfredo Morelos'a teklif yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Samsunspor'dan sürpriz transfer hamlesi
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06 Şubat 2024 13:55
Son güncelleme 06 Şubat 2024 14:08
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Samsunspor'dan flaş bir hamle geldi. 

Salim Manav'ın haberine göre; Samsunspor forvet takviyesi için harekete geçti. Karadeniz ekibi, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Alfredo Morelos'a teklif yaptı.

FENERBAHÇE, İSTANBUL'A GETİRMİŞTİ

Fenerbahçe yeni sezon öncesi temaslarda bulunduğu Alfredo Morelos'u İstanbul'a getirmiş ancak oyuncunun transferini gerçekleştirememişti. Sarı Lacivertliler'e transferinin yatmasının ardından rotasını Brezilya'ya kıran Alfredo Morelos, Santos ile 2025 yılı sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

SEZON PERFORMANSI 

Santos'ta toplam 4 karşılaşmaya çıkan Morelos, 1 asist kaydetti.

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