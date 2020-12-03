Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem görev yaptı

Juventus - Dinamo Kiev maçını yöneten Fransız Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan ilk kadın hakem oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kadın hakem görev yaptı
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03 Aralık 2020 01:34
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Dinamo Kiev'in karşı karşıya geldiği maçta tarihi bir olay yaşandı ve ilk kadın hakem Devler Ligi'nde maç yönetti.

36 yaşındaki Fransız hakem, Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da sahada olduğu karşılaşmada orta hakem olarak görev yaptı ve 3 pozisyonda sarı kartına başvurdu. Frappart'ın yardımcıları ise Hicham Zakrani ile Mehdi Rahmouni oldu.

Bilindiği gibi Frappart, İstanbul'da oynanan ve Liverpool ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa maçını da yönetmişti.





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