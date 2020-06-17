Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları Atina'da çekilecek

UEFA'nın kulüpler organizasyonlarında gelecek sezonun kuraları Ekim ayında Atina'da çekilecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları Atina'da çekilecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Haziran 2020 16:08
UEFA'nın kulüpler düzeyindeki organizasyonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kuralar, Ekim ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilecek.

Ekim ayındaki organizasyonda aynı zamanda Yılın Futbolcusu ödülü de verilecek.

"BU YUNANİSTAN'A GÜVEN OYUDUR"

Yunanistan Hükümeti adına konuşan Stelios Petsas; "UEFA'nın bu organizasyon için Yunanistan'ı seçmesi bir güven oyudur çünkü bu buluşma koronavirüs pandemisi sonrası ilk büyük organizasyon olacak. UEFA, bu kararıyla Yunanistan'ın küresel düzeydeki tanıtımına katkı sağlıyor." dedi.

Ayrıca yapılan açıklamada; geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in, UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'le olan telefon görüşmesinin bu kararda etkili olduğu belirtildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için