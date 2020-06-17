Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kuraları Atina'da çekilecek

UEFA'nın kulüpler düzeyindeki organizasyonları Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kuralar, Ekim ayında Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilecek.



Ekim ayındaki organizasyonda aynı zamanda Yılın Futbolcusu ödülü de verilecek.



"BU YUNANİSTAN'A GÜVEN OYUDUR"



Yunanistan Hükümeti adına konuşan Stelios Petsas; "UEFA'nın bu organizasyon için Yunanistan'ı seçmesi bir güven oyudur çünkü bu buluşma koronavirüs pandemisi sonrası ilk büyük organizasyon olacak. UEFA, bu kararıyla Yunanistan'ın küresel düzeydeki tanıtımına katkı sağlıyor." dedi.



Ayrıca yapılan açıklamada; geçtiğimiz günlerde Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in, UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin'le olan telefon görüşmesinin bu kararda etkili olduğu belirtildi.



