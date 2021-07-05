Şampiyonlar Ligi temsilcilerimizin torbaları netleşti

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonu kura çekimine katılacak kulüplerin torbaları belli oldu.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezon kura çekimine doğrudan katılacak 28 takımın yer aldığı torbalar, Şampiyonlar Ligi kulüp ve ülke sıralamaları doğrultusunda belirlendi.



Turnuvada mücadele edecek Türk kulüpleri Beşiktaş Icrypex ve Pınar Karşıyaka 2'nci, Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray ve TOFAŞ ise 3'üncü torbadan kura çekimine katılacak.



Kura çekimi, 7 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilecek.



Açıklamada ayrıca 4'ü ön elemeden gelecek, 32 takımın mücadele edeceği organizasyondaki format değişikliğine ilişkin de bilgi verildi.



Dörderli 8 gruba dağıtılacak kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak.



Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan kulüpler, mayıs ayında yapılması planlanan dörtlü finale katılacak.



Takımların torbalara dağılımı şöyle:



1. torba: AEK (Yunanistan), ERA Nymburk (Çekya), Hapoel Bank Yahav, Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Hereda San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife (İspanya), Nizhny Novgorod (Rusya), SIG Strasbourg (Fransa)



2. torba: Beşiktaş Icrypex, Pınar Karşıyaka (Türkiye), Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi (İtalya), Falco Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), JDA Dijon (Fransa), PAOK (Yunanistan)



3. torba: Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray, TOFAŞ (Türkiye), BAXI Manresa, Unicaja (İspanya), MHP Riesen Ludwigsburg (Almanya), Rytas Vilnius (Litvanya), VEF Riga (Letonya)



4. torba: EWE Baskets Oldenburg (Almanya), Igokea (Bosna Hersek), Lavrio Megabolt (Yunanistan), Stal Ostrow Wielkopolski (Polonya), ön elemelerden gelecek 4 takım







