23 Temmuz
Brann-RB Salzburg
1-4
23 Temmuz
Shelbourne-Qarabag FK
0-3
23 Temmuz
Zira-Hajduk Split
1-1
23 Temmuz
Silkeborg-KA Akureyri
1-1
23 Temmuz
TNS-Differdange
0-1
23 Temmuz
Trabzonspor-Persepolis
0-0
23 Temmuz
Galatasaray-Cagliari
3-1
23 Temmuz
Al Ittihad-Fenerbahçe
0-4

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk günü tamamlandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçlar, 2 karşılaşma ile tamamlandı.

calendar 24 Temmuz 2025 01:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk günü tamamlandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk ayağı, 2 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında Avusturya ekibi Salzburg, deplasmanda Norveç temsilcisi Brann'ı 4-1 yendi.

Günün diğer maçında ise Azerbaycan ekibi Karabağ, İrlanda'nın Shelbourne takımına konuk olduğu mücadeleyi 3-0 kazandı.

İkinci eleme turu karşılaşmalarının rövanşları, 29-30 Temmuz'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.