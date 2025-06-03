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Şampiyon PSG, 8 oyuncuyu transfer listesine koydu!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, kadroda düşünmediği 8 oyuncuyu transfer pazarına koydu.

calendar 03 Haziran 2025 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 00:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Şampiyon PSG, 8 oyuncuyu transfer listesine koydu!
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Şampiyonlar Ligi, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Paris Saint-Germain'de gelecek sezonun planları yapılmaya başlandı.

Le Parisien'in haberine göre Fransız devi, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Mukiele, Asensio ve Renato Sanches ile yollarını kesin olarak ayıracak.

Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren Randal Kolo Muani, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılırken, devre arasında Fenerbahçe'ye kiralanan Milan Skriniar'ın ismi ise Premier Lig ekipleriyle anılıyor.

L'equipe'in aktardığı habere göre ise PSG, Gonçalo Ramos ve Kang-In Lee için gelecek teklifleri de değerlendirecek


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