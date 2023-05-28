Şampiyon Manchester Ciy, mağlubiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Brentford 1-0 kazanırken galibiyet golünü 85. dakikada Ethan Pinnock kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Brentford 59 puana ulaşarak sezonu 9. sırada tamamlarken, şampiyon Manchester City sezonu 89 puanla noktalamış oldu.
Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Brentford 1-0 kazanırken galibiyet golünü 85. dakikada Ethan Pinnock kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Brentford 59 puana ulaşarak sezonu 9. sırada tamamlarken, şampiyon Manchester City sezonu 89 puanla noktalamış oldu.