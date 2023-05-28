Şampiyon Manchester Ciy, mağlubiyetle kapattı

İngiltere Premier Lig'in son haftasında şampiyon Manchester City deplasmanda Brentford'a 1-0 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Şampiyon Manchester Ciy, mağlubiyetle kapattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mayıs 2023 20:25
İngiltere Premier Lig'de sezonun son haftasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Brentford 1-0 kazanırken galibiyet golünü 85. dakikada Ethan Pinnock kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Brentford 59 puana ulaşarak sezonu 9. sırada tamamlarken, şampiyon Manchester City sezonu 89 puanla noktalamış oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery