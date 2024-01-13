Samet Akaydin: "Terim arayınca düşünmedim!"

Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transfer olması resmiyete kalan Samet Akaydin, Atina'ya gitti. Milli stoper, transferi için önemli sözler sarf etti.

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Samet Akaydin: 'Terim arayınca düşünmedim!'
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13 Ocak 2024 16:31
Son güncelleme 13 Ocak 2024 16:36
Fenerbahçe'den Panathinaikos'a transferi için geri sayıma geçen Samet Akaydin, Atina'ya gitti.

Samet Akaydin, transferi için yaptığı açıklamada, "Burada Arao var, aynı takımda oynadık. Onunla konuştum, bana bazı şeyler söyledi. Takımın maçlarını izledim ve çok iyi olan taraftarlarımızı da gördüm. Sahayı görmek ve takım için oynamak için sabırsızlanıyorum" sözlerini sarf etti.

Milli oyuncu ayrıca, "Fatih Terim'in de rolü oldu. Beni Panathinaikos'a çağırdığında tereddüt etmedim. Şampiyonluğu kazanmayı hedeflememiz çok önemli ve gelmemin nedenlerinden biri de buydu. Hedefimiz burada şampiyonluk kazanmak. Umarım çok iyi iş çıkarırız ve şampiyonluğu kazanırız" şeklinde konuştu.

29 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile kiralık ve satın alma opsiyonu içeren anlaşma sağlayan Panathinaikos'un, transferi kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. 



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