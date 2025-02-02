Samet Akaydin: "Maç eşit seviyede oynansaydı kazanırdık"

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Samet Akaydin: 'Maç eşit seviyede oynansaydı kazanırdık'
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02 Şubat 2025 22:20
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçe mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. 

Çaykur Rizespor oyuncusu Samet Akaydin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Samet Akaydin: "Hakem konusuna girmeyeceğim. Sonuçta daha geçen hafta Fenerbahçe'deydim. Maç eşit seviyede, 11'e 11 oynansaydı galip gelen taraf biz olurduk, buna eminim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Ancak ben bugün kendi takımımı gerçekten tebrik ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız. Hayırlısı." dedi.
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