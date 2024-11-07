Salzburg'dan Feyenoord'a 3 gollü sürpriz!

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Salzburg, deplasmanda Feyenoord'u 3-1 mağlup etti.

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Salzburg'dan Feyenoord'a 3 gollü sürpriz!
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07 Kasım 2024 00:57
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Salzburg, deplasmanda Feyenoord ile karşılaştı. Feyenoord Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Salzburg'un galibiyet gollerini 45+2 ve 58. dakikalarda Karim Konate, 86. dakikada ise Daouda Guindo kaydetti. Feyenoord'un golü 81.dakikada Hadj Moussa'dan geldi.

Feyenoord'da Chris Nadje, maçın 81. dakikasında doğrudan kırmızı kartgörerek takımını 10 kişi bıraktı.

Feyenoord, deplasmanda oynadığı Girona ve Benfica galibiyetleri sonrası kendi sahasında bir kez daha maç kaybetti. Priske'nin takımı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları ilk mağlubiyeti de yine kendi evinde Leverkusen'e karşı almıştı.

Oynadığı ilk 3 maçını kaybeden Salzburg ise Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Konuk ekip bu galibiyet puanını 3'e çıkardı. Feyenoord ise 6 puanda kaldı.

Bir sonraki maçta Salzburg, Leverkusen ile oynayacak. Feyenoord ise Manchester City ile karşılaşacak.

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