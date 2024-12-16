Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı

Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig maçları Alanya'da yapıldı
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16 Aralık 2024 17:06
Son güncelleme 16 Aralık 2024 17:18
Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig karşılaşmaları, Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlendi.
Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son gün maçlarında Kutlu Bey Okulları Amasya Gençlik Spor Kulübü, Yahya Akademi Spor Kulübünü, Nevşehir Belediyespor, Kahramanmaraş Hokey Kulübünü ve Volkan Group Gökbörü, Gaziantep Doruk Spor Kulübünü 5-0 hükmen mağlup ederken Gaziantep Polisgücü, Selçuklu Belediyespor'u 8-5 yendi.

Suruç Hokey Spor Kulübü ise Metpack Alanya Yıldızları ile 5-5 berabere kaldı.

Karşılaşmalar sonucunda ilk dört sırayı alan Gaziantep Polisgücü, Nevşehir Belediyespor, Volkan Group Gökbörü ve Metpack Alanya Yıldızları play-off oynamaya hak kazandı.

Ligin son iki sırasında bulunan Kahramanmaraş Hokey Kulübü ile Yahya Akademi Spor Kulübü, alt lige düştü.

 
 
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