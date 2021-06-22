Salih Uçan'ın Sergen Yalçın şartı!

Beşiktaş'ta Salih Uçan transferinin henüz açıklanmamasının nedeninin Sergen Yalçın'ın imzası olduğu öne sürüldü.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan'ın Sergen Yalçın şartı!
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22 Haziran 2021 10:43
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor'dan ayrılan Salih Uçan'la her konuda anlaştı. Başkan Çebi ile Salih'in Bodrum'da yaptığı görüşmenin üzerinden neredeyse 15 gün geçmesine rağmen henüz imzalar atılmadı.

Salih Uçan'ın başkan Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaş'ta oynamak için Sergen Yalçın şartını koştuğu öne sürüldü.

Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'a göreve devam etmeme kararının ardından Salih Uçan transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor.


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