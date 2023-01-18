Salernitana'nın 2 gün sonra hocası yine Nicola oldu

Atalanta'ya 8-2 yenilince görevinden alınan Salernitana teknik direktörü Davide Nicola yeniden görevine döndü.
Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın takımı Atalanta'ya ligin 18. haftasında 8-2 yenilen Salernitana, 2 günlük aradan sonra Nicola ile yeniden anlaştığını açıkladı.
Nicola'la yolların ayrılması sonrası Rafa Benitez, Roberto D'Aversa gibi teknik adamlarla görüşen Salernitana yönetiminin hiçbir hocayla anlaşamaması üzerine göreve yeniden aynı hocayla devam kararı verdiği öğrenildi.
18 haftası geride kalan Serie A'da 18 puan toplayan Salernitana, düşme hattının 2 basamak üzerinde 16. sırada bulunyor. 6 haftadır kazanamayan Salernitana son galibiyetini ise 30 Ekim deplasmanında Lazio deplasmanında elde etmişti.
Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın takımı Atalanta'ya ligin 18. haftasında 8-2 yenilen Salernitana, 2 günlük aradan sonra Nicola ile yeniden anlaştığını açıkladı.
Nicola'la yolların ayrılması sonrası Rafa Benitez, Roberto D'Aversa gibi teknik adamlarla görüşen Salernitana yönetiminin hiçbir hocayla anlaşamaması üzerine göreve yeniden aynı hocayla devam kararı verdiği öğrenildi.
18 haftası geride kalan Serie A'da 18 puan toplayan Salernitana, düşme hattının 2 basamak üzerinde 16. sırada bulunyor. 6 haftadır kazanamayan Salernitana son galibiyetini ise 30 Ekim deplasmanında Lazio deplasmanında elde etmişti.
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