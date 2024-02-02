Sakaryaspor, tek golle kazandı!

1. Lig'de Sakaryaspor, Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor, tek golle kazandı!
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02 Şubat 2024 21:59
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta maçında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Odise Roshi kaydetti.

Ligde üç hafta sonra kazanan Sakaryaspor puanını 36 yaptı. Bandırmaspor 33 puanda kaldı.

1. Lig'de gelecek hafta Sakaryaspor, Bodrumspor'a konuk olacak. Bandırmaspor, Göztepe'yi ağırlayacak.

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