Sakaryaspor, kadrosunu 5 yeni transferle güçlendirdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Dylan Saint-Louis, Ennur Totre ve Mendy Mamadou'yu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Sakaryaspor, kadrosunu 5 yeni transferle güçlendirdi
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14 Eylül 2024 00:15
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, hücum oyuncuları Emircan Altıntaş, Dylan Saint-Louis ve Mendy Mamadou, stoper Oğuzhan Çapar ile orta saha Ennur Totre'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Emircan Altıntaş, 28 yaşındaki Oğuzhan Çapar, 29 yaşındaki Kongolu Dylan Saint-Louis, 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Ennur Totre ve 26 yaşındaki Senegalli Mendy Mamadou'nun kadroya dahil edildiği kaydedildi.

Açıklamada Altıntaş, Saint-Louis, Çapar ve Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık Mamadou ile 1, Totre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

 
 
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