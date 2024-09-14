Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, hücum oyuncuları Emircan Altıntaş, Dylan Saint-Louis ve Mendy Mamadou, stoper Oğuzhan Çapar ile orta saha Ennur Totre'yi transfer etti.Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Emircan Altıntaş, 28 yaşındaki Oğuzhan Çapar, 29 yaşındaki Kongolu Dylan Saint-Louis, 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı Ennur Totre ve 26 yaşındaki Senegalli Mendy Mamadou'nun kadroya dahil edildiği kaydedildi.Açıklamada Altıntaş, Saint-Louis, Çapar ve Uğur Okulları İstanbulspor'dan kiralık Mamadou ile 1, Totre ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.