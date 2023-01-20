Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Sakaryaspor, sahasında Altınordu ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 24. dakikalarda Burak Süleyman attı. Altınordu'nun tek golü 5. dakikada Emircan Gürlük'ten geldi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 31 puana yükseldi. Altınordu, 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Altınordu sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 3 ve 24. dakikalarda Burak Süleyman attı. Altınordu'nun tek golü 5. dakikada Emircan Gürlük'ten geldi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 31 puana yükseldi. Altınordu, 16 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Tuzlaspor deplasmanına gidecek. Altınordu sahasında Boluspor'u ağırlayacak.
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